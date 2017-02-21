ФОТО: в день святого Валентина цветы значительно подорожали

День святого Валентина год от года вызывает повышенный спрос на цветы, что сказывается на их стоимости.

Продавцы цветов сказали фотографу ERR, что они поднимают цены как в Валентинов день, так и 8 марта, поскольку продукция, поступающая из Нидерландов, находится вне конкуренции.

В торговых центрах цветы стоят еще дороже, чем у продавцов на улице Виру. Хотя закупочные цены одинаковые, арендная плата у продавцов на улице Виру ниже, чем в торговых центрах.

Однако людей высокая стоимость цветов не отпугивает. Популярностью пользуются также сладости и воздушные шары.