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Страховщики: в январе резко выросло количество мошенничеств по страхованию животных

Иллюстративная фотография. Фото: Ханна Самосон / ERR
Cегодня 13:14
Рубрика: Разное

В январе следователи If Kindlustus раскрыли 10 случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном дело было в договорах, заключенных задним числом, после проявления нарушений здоровья у питомца.

Если в прошлом году за весь год обнаружили всего 25 случаев мошенничества со страхованием домашних животных, то в этом году только за январь раскрыто 10. Средняя сумма подобного мошенничества обычно в пределах 300-400 евро.

По словам руководителя отдела страховых расследований Арви Рохунийта, по-человечески понятно искушение быстро заключить договор после возникновения ущерба, но это нечестно по отношению к другим клиентам и квалифицируется как мошенничество.

"Организовавшие обман люди на самом деле хорошо понимают, что они делают, но видимо искушение и потребность настолько велики, что они готовы рискнуть получить наказание в уголовном порядке", – сказал Рохунийт.

По закону страховое мошенничество наказуемо денежным штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.

В прошлом году следователи If Kindlustus раскрыли 115 случаев мошенничества на сумму 350 000 евро, из которых 25 были связаны с домашними животными.

Ирина Киреева
Редактор

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