Ежегодный фестиваль пельменей в кафе "Пушкин" удивит необычными начинками

В таллиннском кафе "Пушкин" с 12 февраля по 12 марта в седьмой раз пройдет гастрономическое мероприятие "Фестиваль пельменей". В кафе можно будет попробовать пельмени с редкими и необычными начинками, которые специально разрабатываются и меняются каждый год. Все пельмени лепятся вручную поварами кафе.

По словам шеф-повара кафе "Пушкин" Алекса Берга, гостей фестиваля ждут пельмени с такими начинками, как утиное конфи с клюквой, сырая форель с копченым лососем, баранина с говядиной, фуагра с трюфельной пастой, ревень с легким сладким супом из клубники и ванили. Для вегетарианцев будут приготовлены пельмени с рататуем и томатно-базиликовым соусом.

"Была задача соединить нетипичные вещи", - отметил шеф-повар в интервью Александру Смирнову на "Радио 4".

Берг обещает также приготовить пельмени с предыдущих фестивалей: сибирские пельмени с телятиной, а также с ветчиной и пармезаном.

"В прошлом году было приготовлено около 700 кг пельменей, в этом году мы приближаемся к тонне", - отметил он, рассказывая о масштабах фестиваля.