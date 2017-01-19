Европарламент обсуждает законы для роботов

Турнир роботов по футболу в центре Ahhaa. Фото: Scanpix/Postimees

Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Европарламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции. Пользователи роботов должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы, отмечается в отчете.

Отчет предполагает, что роботы, боты, андроиды и прочие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая затронет все сферы общества. Новое поколение роботов потенциально может привести к практически безграничному благоденствию, пишет Би-Би-Си.

Вместе с тем возникают вопросы о самой природе труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход из-за того, что роботы отнимут у людей многие рабочие места.

Проблемы взаимоотношений людей и роботов связаны с такими понятиями как человеческое достоинство (особенно там, где речь идет о роботах, занимающихся уходом за людьми), охрана частной жизни и физическая безопасность людей, если роботизированные системы откажут или же будут взломаны хакерами.

Отчет прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий. Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида.

Отчет отмечает также, что исследования в области роботехники должны вестись с учетом основных прав и интересов человека. От разработчиков могут потребовать регистрировать своих роботов и предоставлять доступ к исходному коду при расследовании несчастных случаев или нанесенного роботами материального ущерба.

Возможно, что разработчикам также понадобится получать разрешение комиссии по научной этике при разработке новых видов роботов. Отчет призывает к созданию европейского агентства по роботам и искусственному интеллекту, которое сможет проводить экспертизу в технической и этической сферах, а также в области регулирования взаимоотношений робота и человека.

Отчет также рассматривает возможность введения юридической ответственности в сфере роботехники и предполагает, что уровень ответственности должен быть пропорционален уровню инструкций, полученных роботом, а также уровню его автономности.

Производители и владельцы роботов в будущем, возможно, будут обязаны иметь страховку, покрывающую ущерб, который может нанести их робот.

Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок.

Только после этого он может обрести силу закона Евросоюза.