Январь в Эстонии был теплее нормы

В последние годы много говорят о том, что различные Е-добавки могут быть причастны к возникновению серьезных недугов - вплоть до диабета и рака. Так ли страшен черт, как его малюют, и все ли Е-добавки одинаково вредны? Выяснял автор и ведущий рубрики "Зеленая среда" Максим Галанин.