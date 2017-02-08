Январь в Эстонии был теплее нормы
Средняя температура воздуха в январе была -2,1 градуса, что на 1,4 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -3,5 градуса.
Температурный максимум (+7,0 градуса) зарегистрировали 1 января в Хельтермаа, а минимум (-25,0) – 7 января в Выру.
В январе выпало 26 мм осадков, что составляет 52% от нормы (долгие годы средний показатель составляет 50 мм).
Среднее количество солнечных часов в Эстонии в декабре составило 25 часа, что равно 82% от нормы – 30 часов.
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