Финалистку конкурса "Мисс Италия" облил кислотой бывший любовник

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Финалистка конкурса "Мисс Италия" 2007 года Джессика Нотаро получила тяжелые ожоги лица и тела, когда 28-летнюю женщину облил кислотой на пороге ее дома бывший любовник, уроженец Кабо-Верде (Западная Африка) Жорж Эдсон Тавареш.

Об этом в четверг, 12 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Джессику Нотаро доставили в больницу города Римини. Жизнь бывшей "Мисс Италия", которая в последние годы делала успешную карьеру на национальном телевидении, находится вне опасности. Однако врачи серьезно обеспокоены по поводу возможности полностью восстановить зрение потерпевшей.

Как отмечает La Stampa, незадолго до жестокого нападения местные органы юстиции запретили Таварешу приближаться к бывшей подруге. Нотаро неоднократно обращалась в полицию с заявлениями на своего "бывшего" — африканец не мог смириться с их размолвкой и постоянно угрожал физической расправой.

Согласно последним данным Национального статистического агентства ISTAT (ИСТАТ), около 6,7 млн итальянок испытывали на себе различные формы насилия — примерно каждая третья. При этом две трети случаев приходится именно на случаи "семейного насилия", а 12% женщин не решаются сообщить о случившемся в полицию.