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Орнитологи Эстонии проведут разнообразные мероприятия в год горлицы

Горлица. Фото: Общество орнитологов Эстонии
Cегодня 10:52
Рубрика: Разное

2017 год в Эстонии объявлен годом горлицы. Общество орнитологов хочет, чтобы за это время жители страны больше узнали об этих птицах.

В Эстонии гнездятся два вида этих птиц: обыкновенная и кольчатая горлица. "Эти виды птиц – одни из самых малоизученных в Эстонии. Их численность в последнее десятилетие сильно сократилась как в Эстонии, так и в Европе", – отметил организатор мероприятий года горлицы Яанус Элтс.

В 2017 году проведут различные конкурсы, вечера любителей природы, будут опубликованы статьи о горлицах, передачи на радио и телевидении. 14 февраля традиционно появится почтовая марка с изображением птицы года.

С информацией о горлицах можно ознакомится на сайте www.eoy.ee/turteltuvi.

Общество орнитологов Эстонии выбирает птицу года с 1995 года.


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