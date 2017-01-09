Орнитологи Эстонии проведут разнообразные мероприятия в год горлицы
2017 год в Эстонии объявлен годом горлицы. Общество орнитологов хочет, чтобы за это время жители страны больше узнали об этих птицах.
В Эстонии гнездятся два вида этих птиц: обыкновенная и кольчатая горлица. "Эти виды птиц – одни из самых малоизученных в Эстонии. Их численность в последнее десятилетие сильно сократилась как в Эстонии, так и в Европе", – отметил организатор мероприятий года горлицы Яанус Элтс.
В 2017 году проведут различные конкурсы, вечера любителей природы, будут опубликованы статьи о горлицах, передачи на радио и телевидении. 14 февраля традиционно появится почтовая марка с изображением птицы года.
С информацией о горлицах можно ознакомится на сайте www.eoy.ee/turteltuvi.
Общество орнитологов Эстонии выбирает птицу года с 1995 года.
Там нет комментариев. Будьте первым!