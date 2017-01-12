ФОТО: работа репортера ERR бывает полна сюрпризов
Сотрудница спортивной редакции ERR Аэт Сювари поделилась в социальной сети забавным моментом из жизни репортера, оставшимся за кадром. На фотографии видно, что для интервью с гандболистом Арми Пяртом ей пришлось встать на стул.
"Полуметровая разница с Арми Пяртом", – прокомментировала Сювари фотографию в Facebook.
Ведущий программы на Vikerraadio Арп Мюллер не остался в долгу: он поделился своим опытом, когда он брал интервью у Яака Аавиксоо. "Я также иногда должен пользоваться стулом. Фото 2003 года", – написал он.
Там нет комментариев. Будьте первым!