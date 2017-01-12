ФОТО: в работе репортера порой не обойтись без табуретки

Трамвайное движение в Таллинне планируется расширять. Помимо уже строящейся новой ветки до столичного аэропорта, в планах у городских чиновников проложить трамвайные пути и до пассажирского порта, не исключено, что в будущем на трамвае можно будет доехать и до поселка Юри, передает "Актуальная камера".