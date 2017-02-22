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Никакой магии: 10 красивых научных фокусов с водой

Никакой магии, только физика. Фото:popmech.ru
Cегодня 18:43
Рубрика: Разное

Исчезающая бутылка, водная зажигалка, танцующие капли, магическая водная преграда — все эти трюки можно увидеть в видеоролике, набравшем на youtube более 50 млн просмотров.

Все любят фокусы, а особенно фокусы с объяснением, и тем более — фокусы, собранные воедино в одном ролике. Большинство из трюков, показанных в видео, на поверку оказываются очень простыми, но от того не менее эффектными. Никакой ловкости рук, только законы физики и химии.

Артур Тооман
Редактор

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