В литейном цехе Ноблесснера создадут центр виртуальной реальности

Район порта Ноблесснер. Фото: Сийм Лыви/ERR

В здании бывшего завода по строительству подводных лодок Ноблесснера в Таллинне к 2019 году появится первый в Северной Европе центр виртуальной реальности.

В этом центре планируют создать интерактивные экспонаты, которые позволят посетителям совершить кругосветное путешествие и ознакомиться с различными научными открытиями.

Реализацией проекта занимается Motor. Центр планируют открыть в 2019 году.

Видео центра виртуальной реальности можно посмотреть здесь (автор Motor).

Завод по строительству подводных лодок Ноблесснера был основан в 1913 году. В 2013 году приморская территория была вновь открыта для горожан. Портовый городок Ноблесснера открывает доступ к морю, в 2018 году здесь будут построены городская площадь и променад.

Городок расположен по соседству с районом Каламая и Летной гаванью.