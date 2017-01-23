В Тартуском научном парке произошел пожар

Шторм повредил радарную антенну в носовой части круизного судна Romantika, который следует из Стокгольма в Ригу. В результате разбился один из носовых иллюминаторов, что привело к попаданию воды в помещения на шестой палубе, а также в несколько кают на пятой палубе.