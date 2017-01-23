В Тартуском научном парке произошел пожар
Спасательный департамент в воскресенье около 8 часов вечера получил сообщение о пожаре в Тартуском научном парке.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в Центре инкубации горит фрезерный станок, сообщает Postimees. Пожар был локализован и ликвидирован за сорок минут. Поскольку речь идет об общественном месте, на вызов отреагировала усиленная команда спасателей, но после выяснения обстоятельств часть спасателей были отосланы обратно.
Никто в пожаре не пострадал.
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