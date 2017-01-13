logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Фестиваль света в Таллинне вновь собирает старые елки

Фестиваль света Фото: архив
Cегодня 11:28
Рубрика: Разное

С 6 по 23 января в Таллинне проходит уже ставшая традиционной акция по сбору отслуживших свое новогодних елок. Жители города могут принести елки в специальные места сбора, а в конце месяца из них сделают огненные скульптуры для Фестиваля света.

В этом году самая праздничная программа по представлению огненных скульптур и костров из елок пройдет в Ласнамяэ. Скульптуры подожгут 22 января в 18:00 на Паэвялья (Нарва мнт., 150/90). Художникик Хенри Тимуск и Маргус Контус создадут из старых елок и соломы ансамбль скульптур. Также на празднике будет зажжен большой костер из елок, собранных в районах Ласнамяэ и Кесклинн.

Елки будут сжигать также 25 января в районе Кристийне, 28 января – в Пыхья-Таллинне и 23 февраля – в Пирита.

Куда относить елки:

В Ласнамяэ елки собирают до 20 января на углу улиц Маяка и Ласнамяэ; на газоне на Паэ, 48а; Выру, 16; Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе); на газоне за Викерлазе, 13; около магазина Grossi на Катлери; Ляэнемере, 8; на газоне напротив Кивила, 34; у магазина Mustakivi Konsum; на газоне около Махтра, 9; между магазинами Ümera Maxima и Grossi.

На Паэвялья, где будет проходить мероприятие Фестиваля света, елки можно приносить до 22 января.

В районе Кесклинн елки собирают с 6 до 21 января в трех местах: на парковке на Вяйке-Раннавярав, 6; под виадуком на Пярнуском шоссе, на парковке около магазина Norde Centrum на Лоотси, 7. Сбор закончится в 14 часов 21 января.

В Пыхья-Таллинне акция по сбору елок проходит с 6 по 22 января в трех местах: на газоне около магазина Selver на улице Сыле, около центра Arsenal и на причале около Рыбного рынка. Сжигание пройдет 28 января в 18:00 на участке по адресу Каларанна, 1.

В Кристийне елки собирают с 6 по 23 января на газоне около Сеэби, 24. Сжигание пройдет 25 января в 18:00.

Пиритаский монастырь принимает елки, чтобы 23 февраля организовать большой костер в 18:00. Елки можно приносить с 5 по 11 января. Ворота открыты с 14:00 до 18:00.

В следующем году, когда Эстония будет отмечать 100-летие республики, по словам организаторов фестиваля света, они хотят побить мировой рекорд – собрать со всей страны рекордное количество елок.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 05.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В этом году число "Языковых кафе" удвоится
 foto
Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту
 foto
В центре Тарту появится парковочный дом

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле