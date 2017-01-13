Фестиваль света в Таллинне вновь собирает старые елки

Фестиваль света Фото: архив

С 6 по 23 января в Таллинне проходит уже ставшая традиционной акция по сбору отслуживших свое новогодних елок. Жители города могут принести елки в специальные места сбора, а в конце месяца из них сделают огненные скульптуры для Фестиваля света.

В этом году самая праздничная программа по представлению огненных скульптур и костров из елок пройдет в Ласнамяэ. Скульптуры подожгут 22 января в 18:00 на Паэвялья (Нарва мнт., 150/90). Художникик Хенри Тимуск и Маргус Контус создадут из старых елок и соломы ансамбль скульптур. Также на празднике будет зажжен большой костер из елок, собранных в районах Ласнамяэ и Кесклинн.

Елки будут сжигать также 25 января в районе Кристийне, 28 января – в Пыхья-Таллинне и 23 февраля – в Пирита.

Куда относить елки:

В Ласнамяэ елки собирают до 20 января на углу улиц Маяка и Ласнамяэ; на газоне на Паэ, 48а; Выру, 16; Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе); на газоне за Викерлазе, 13; около магазина Grossi на Катлери; Ляэнемере, 8; на газоне напротив Кивила, 34; у магазина Mustakivi Konsum; на газоне около Махтра, 9; между магазинами Ümera Maxima и Grossi.

На Паэвялья, где будет проходить мероприятие Фестиваля света, елки можно приносить до 22 января.

В районе Кесклинн елки собирают с 6 до 21 января в трех местах: на парковке на Вяйке-Раннавярав, 6; под виадуком на Пярнуском шоссе, на парковке около магазина Norde Centrum на Лоотси, 7. Сбор закончится в 14 часов 21 января.

В Пыхья-Таллинне акция по сбору елок проходит с 6 по 22 января в трех местах: на газоне около магазина Selver на улице Сыле, около центра Arsenal и на причале около Рыбного рынка. Сжигание пройдет 28 января в 18:00 на участке по адресу Каларанна, 1.

В Кристийне елки собирают с 6 по 23 января на газоне около Сеэби, 24. Сжигание пройдет 25 января в 18:00.

Пиритаский монастырь принимает елки, чтобы 23 февраля организовать большой костер в 18:00. Елки можно приносить с 5 по 11 января. Ворота открыты с 14:00 до 18:00.

В следующем году, когда Эстония будет отмечать 100-летие республики, по словам организаторов фестиваля света, они хотят побить мировой рекорд – собрать со всей страны рекордное количество елок.