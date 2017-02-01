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Исследование: дети полюбили рыбу в школьном меню

Cегодня 10:08
Рубрика: Разное

Школьники Эстонии особенно любят макароны, меньше всего в своем обеденном меню они хотят видеть лазанью, выяснилось из последнего исследования удовлетворенности школьным питанием, проведенного организатором школьного питания Daily.

Почти 70% респондентов среди учащихся ответили, что им нравится еда в школьной столовой.

Первое место в рейтинге любимых учениками школьных обедов с большим перевесом занимают макароны, за ними следуют рис, картофельное пюре и гречка. Неожиданностью стало то, что в этом году в первую пятерку не вошло ни одно блюдо, основным компонентом которого является мясо.

В рейтинге любимых блюд рыба опередила курицу, а также домашний мясной рулет и шницель.

"На самом деле рыба никогда не была настолько популярной, но я считаю, что значительную роль здесь играет повысившаяся информированность детей о пользе этой еды. Кроме того, наши повара, стараясь учитывать пожелания детей, уменьшили долю рыбных супов в меню и вместо этого чаще готовят запеченную рыбу и натуральное рыбное жаркое", – пояснила директор по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS, предлагающий услуги школьного питания под торговой маркой Daily, Тийу Эндриксон.

Наименее популярные блюда у школьников – овощное рагу, ризотто и лазанья. По словам Эндриксон, из меню эти блюда исключаться не будут, но для того, чтобы найти вкусовые решения, наиболее подходящие детям, рецепты будут переделаны.

Дома чаще всего готовят картофель

В ходе исследования удовлетворенности у детей также спрашивали, что чаще всего они едят дома, и в этом рейтинге наибольшее количество голосов получил картофель. За ним следуют мясо, суп и макароны. Любимая в школе рыба в этом рейтинге оказалось посередине.

Несмотря на пользу овощей и рекомендации увеличить их долю в меню, именно свежие продукты овощеводства дома готовят меньше всего. Среди редко упоминаемых домашних блюд были также каши и блюда из яиц.

В исследовании, проведенном компанией Baltic Restaurants Estonia, приняли участие более 3000 школьников.

Ирина Киреева
Редактор

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