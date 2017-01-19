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Розыгрыш со снеговиком на путях обошелся немецкой железной дороге в 5000 евро

Снеговик.Иллюстративная фотография Фото: ERR
Cегодня 12:16
Рубрика: Разное

Розыгрыш, придуманный тремя жителями Германии, обошелся немецким железным дорогам в 5000 евро. Машинист пассажирского поезда принял слепленного ими на рельсах снеговика за живого человека и применил экстренное торможение.

Инцидент произошел в среду днем рядом с городом Везенберг на севере страны. Три человека, личность которых установить пока не удалось, слепили на рельсах снеговика ростом примерно полтора метра, передает Би-Би-Си.

Машинист следовавшего по этим путям поезда издалека принял снеговика за человека на рельсах и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава.

Пострадавших среди пассажиров нет, а вот ущерб поезду оценили в 5000 евро. Немецкие СМИ не уточняют, успел ли машинист полностью остановить поезд до столкновения.

Сейчас полиция ищет создателей снеговика. Немецкие железные дороги намерены взыскать с них ущерб, причиненный составу. Кроме того, им грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Это не единственный необычный инцидент, произошедший за последние сутки с поездами в Германии. В ночь на четверг на западе страны сошел с рельсов нидерландский товарный поезд, врезавшийся в брошенный на путях сейф.

Жертв и пострадавших в результате случившегося нет. Полиция полагает, что сейф бросили на рельсы воры, выкорчевавшие его из торгового автомата, но так и не сумевшие открыть. Найти подозреваемых пока не удалось.

Ирина Киреева
Редактор

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