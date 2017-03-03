Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне

Вид на Таллинн с башни Домского собора.

В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

В полдень на площади Вабадузе начнется парад. По его окончании на площади будет демонстрироваться военная техника.

Традиционные концерты, организованные Таллинской филармонией, состоятся в Доме братства Черноголовых. В 13:00 там выступит оркестр Таллинской дружины Кайтселийта, в 14:00 начнется выступление Таллинского камерного хора. Концерты бесплатные.

Годовщина республики будет отмечаться по традиции и в парке Юрьевой ночи. Почетный караул батальона охраны выстроится здесь к 15:00. Затем будет зажжен огонь свободы, пройдут выступления ораторов и состоится возложение венков и цветов. По окончании церемонии всем будут предложены порция солдатского супа и горячий чай.

В Ныммеском культурном центре в 15:00 начнется бесплатный концерт "Один прекрасный день" с участием солистов национальной оперы Прийта Волмера и Рене Соома. У рояля – Тармо Ээспере.