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Письма принцессы Дианы дворецкому Букингемского дворца выставлены на торги

Принцесса Диана. PA Wire/Press Association Images/Scanpix
Cегодня 21:15
Рубрика: Разное

В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.

В одном из них покойная принцесса описывает, как принц Уильям одаривает своего младшего брата бесконечными объятьями и поцелуями, в другом отмечает, что принц Гарри постоянно попадает в переделки в школе.

В числе прочих лотов, общее количество которых около четырех десятков, есть также фотографии, рождественские открытки и даже кусок пирога с бракосочетания королевы.

Все это ранее принадлежало Сирилу Дикману, а ныне распродается. Стоимость отдельных лотов варьируется от 80 до 900 фунтов (100 - 1100 долларов).

По словам экспертов аукционного дома Cheffins в графстве Кембриджшир, письма Дианы, написанные от руки, являются частью "уникальной коллекции королевских реликвий".

В одном письме, написанном на гербовой бумаге Кенсингтонского дворца и датированном 20 сентября 1984 года, Диана благодарит дворецкого за "столь прекрасную открытку", полученную по случаю рождения принца Гарри.
"Уильям обожает своего маленького братика и проводит с ним все свое время, одаривая Гарри бесконечными объятьми и поцелуями, практически не подпуская к нему родителей! - писала принцесса Диана. - Реакция на рождение этого маленького человечка нас совершенно ошеломила, и я едва дышу от огромного количества цветов, которые продолжают прибывать!"
В другом письме, от 17 октября 1992 года, она сообщает, что оба юных принца "здоровы и с удовольствием проводят время в школе-интернате, хотя Гарри постоянно попадает в переделки!"
По предварительным расчетам, письма Дианы будут проданы на аукционе за сумму от 300 до 900 фунтов каждое (370 - 1100 долларов).
Все вещи выставлены на аукцион родственниками покойного Сирила Дикмана, который служил в Букингемском на протяжении более 50 лет.
По словам историков аукционного дома Cheffins, его любили все члены королевской семьи и он получал записки от многих из них на протяжении более трех десятилетий.

Артур Тооман
Редактор

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