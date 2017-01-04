Российские власти пресекли ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет

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Псковская таможня сорвала планы контрабандистов, которые пытались перевезти из России в Эстонию почти 70 000 пачек сигарет, спрятав их в уголь.

На таможенном посту МАПП Куничина Гора таможенники и сотрудники УФСБ по Псковской области проверили автомобиль, ехавший с грузом в адрес одной из фирм Эстонии, пишет в среду, 28 декабря, "Петербургский дневник".

"В качестве товара в товаросопроводительных документах был указан древесный уголь. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни выявили, что в 451 мешке из 978 кроме угля находятся сигареты, сокрытые от таможенного контроля", - рассказали в СЗТУ.

Всего было обнаружено 69 376 пачек сигарет общим весом 1320 кг. Они изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении.