ФОТО: в Чили бушуют лесные пожары

В Чили не утихают сильные лесные пожары, которые стали самыми масштабными за всю историю страны.

От огня пострадали почти 200 тыс. кв. километров лесов, сообщили в пятницу утренние теленовости ETV+.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга, около четырех тысяч жителей которого остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь — несколько государств прислали отряды спасателей и технику. Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют "водяным бомбардировщиком" за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.

По положению на четверг в борьбе с огнем погибли четверо пожарных и двое полицейских.