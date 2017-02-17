Сегодня откроется ледовая трасса Хаапсалу-Ноароотси

Ледовая трасса Фото: ERR

Ледовая трасса, соединяющая Хаапсалу и Ноароотси, откроется для транспортных средств массой до 2,5 тонн в 9:00. Путь длиной почти в 4 километра берет начало на материке в городе Хаапсалу на перекрестке улиц Суур-Мере и Супелусе и заканчивается в порту Эстерби на острове.

Ледовая дорога будет открыта только в рабочие дни с 7:00 до 17:00. Напомним, что при движении по ледовой переправе следует не пристегиваться ремнями безопасности и не останавливать автомобиль.

О ситуации на ледовых трассах можно проследить на сайте Департамента шоссейных дорог.