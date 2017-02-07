Leibur отзывает с рынка три партии ржаного хлеба

Фото: Leibur.

Leibur отзывает из магазинов и у потребителей ржаной хлеб Rukkipala, Rukkipala Tommu и Klassikaline Eesti со сроком годности до 1 и 2 февраля, покольку он может содержать детали использовавшегося на производственной линии металлического инструмента, сообщила фирма.

"Поскольку пищевая безопасность для нас превыше всего, в качестве меры предосторожности мы отзываем все три партии хлеба со сроком годности до 1 и 2 февраля. Использовавшиеся на производственной линии детали могли оказаться в паре упаковок хлеба, речь идет о деталях инструмента размером в несколько сантиметров", сообщил BNS исполнительный директор Leibur Ассо Ланкотс.

Leibur просит вернуть продукцию в магазин, где была совершена покупка, либо в магазин-пекарню Leibur. Стоимость хлеба будет компенсирована.