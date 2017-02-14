В Таллинне прошел совместный для людей и животных донорский день

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы и ветеринарная клиника Pet City провели первый в Эстонии совместный для людей и животных донорский день, передает "Актуальная камера".

Люди сдавали кровь, а среди четвероногих шел отбор тех, кто подойдет в будущем для почетной роли доноров. До недавнего времени в Эстонии не было Банка крови для животных, однако он был жизненно необходим пациентам ветклиник.

Теперь, благодаря усилиям медработников, эту проблему начнут решать. У зверей брали кровь на анализ и проводили клинический осмотр.

Чтобы стать донором, животное должно соответствовать многим критериям, так же, как и люди.

"Банк крови важно иметь для того, чтобы, если в клинику приходит животное и ему необходимо переливание крови сейчас и сразу, мы не тратили время на поиск доноров, которых для конкретного случая надо привозить в клинику, а чтобы у нас была возможность сразу взять этот препарат и перелить его реципиенту, то бишь тому пациенту, которому надо", - пояснила старшая сестра ветклиники Pet City Елена Румянцева.