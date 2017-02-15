На Таллиннской телебашне откроют новые аттракционы за 1,6 млн евро

Таллиннская телебашня. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

В Таллиннской телебашне планируются масштабные обновления, инвестиции составят 1,6 млн евро. Будут созданы новомодный парк аттракционов под открытым небом, тропа приключений Zip-Line, пересекающая древнюю долину реки Пирита, и новая постоянная выставка с игровыми элементами на смотровой площадке, знакомящая с образом электронной Эстонии.

По словам руководителя Телебашни Рийны Роозипуу, на сегодняшний день Телебашня со своими 160 000 посетителей в год входит в тройку наиболее посещаемых туристических аттракционов Эстонии, но над сохранением этой позиции нужно ежедневно работать. "Каждому аттракциону нужно постоянное обновление, чтобы сохранять внимание как иностранных, так и отечественных туристов. Смелый замысел нового этапа развития заключается в том, чтобы повысить общую посещаемость Телебашни на 20 000 – 30 000 человек в год и предложить им повод для более обстоятельного посещения башни – прежде всего, путешественникам с семьями, а также создать в Эстонии высотный аттракцион, который будет уникальным для Европы".

Создаваемый парк аттракционов тематически будет связан с космосом и Солнечной системой, поскольку Телебашня видится его создателями как футуристический космический корабль. На внешней территории будут созданы 10 новых аттракционов.

Например, можно будет спуститься по тросу со смотровой платформы Телебашни в долину реки Пирита. Это – словно виртуальный птичий полет из инновационной и высокотехнологичной городской среды на природу. Вернуться на башню можно будет по тропе, где путешественников познакомят с особенностями природы Эстонии.

Для любителей острых ощущений будет сделана стеклянная смотровая площадка, выходящая за пределы крыши Телебашни, на которой посетитель сможет стоять, словно в воздухе, без всяких видимых ограждений. В отличие от предыдущего аттракциона в виде прогулки по краю площадки и планируемого спуска по тросу, эти ощущения смогут испытать все желающие и в любую погоду.