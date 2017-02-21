С марта в Кельнский собор запретят входить с большими сумками и рюкзаками

Кельн в новогоднюю ночь. Фото: Reuters/Scanpix

Кельнский собор – самая посещаемая достопримечательность Германии, которую ежегодно посещает около шести миллионов человек, в среднем – 20 000 ежедневно. С 1 марта в соборе будут усилены меры безопасности. Соответствующее решение принял соборный капитул.

Согласно новым правилам, в храм нельзя будет заходить с чемоданами, большими сумками и рюкзаками, передает dw.com. Смотрители собора и сотрудники охраны также будут производить выборочный контроль посетителей.

На возведение Кельнского собора ушло 632 года. В момент окончания строительства в 1880 году Кельнский собор был самым высоким зданием в мире. Первый камень в фундамент был заложен 15 августа 1248 года. В храме хранятся мощи трех библейских волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество. Они были привезены в Кельн из Милана в середине XII века. В 1996 году собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.