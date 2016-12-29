ВИДЕО: панда из зоопарка Торонто разбирается со снеговиком

Автор передачи "Владивосток" и лауреат премии года ERR Александр Хоботов рассказал в студии вечерней программы ETV+ "Твой вечер" об экстремальных условиях, в которых снимался проект, о приобретенном опыте, об интересных моментах, которые не попали в эфир, и о планах на будущее.