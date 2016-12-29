ВИДЕО: панда из зоопарка Торонто разбирается со снеговиком
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Жители города Пенза обнаружили в мусорном баке полуживого крокодила, но врачам не удалось спасти рептилию, сильно пострадавшую от мороза.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.
Во многих провинциях Сирии в среду выпал снег.
Благотворительная акция для детей из малоимущих семей прошла в среду, 21 декабря, на Ратушной площади в Таллинне. Организаторы подготовили для ребят маленькие подарки.
Город Отепя в среду, 21 декабря, в 20-й раз стал зимней столицей Эстонии. Титул был передан в 12:44 – именно в это время сегодня в Эстонии наступила астрономическая зима.
Перед Рождеством в магазинах Google и Apple появились мошеннические приложения, которые могут украсть деньги у ничего не подозревающих покупателей и заразить их телефоны вредоносными вирусами, предупредила директор по продукции Tele2 Катрин Арон.
Автор передачи "Владивосток" и лауреат премии года ERR Александр Хоботов рассказал в студии вечерней программы ETV+ "Твой вечер" об экстремальных условиях, в которых снимался проект, о приобретенном опыте, об интересных моментах, которые не попали в эфир, и о планах на будущее.
По результатам приуроченного к рождеству международного исследования Christmas Barometer 2016, проведенного Ferratum Group, выяснилось, что больше всего денег на рождественские подарки тратят немцы – 30,58% от семейного нетто-дохода, на третьем месте находятся эстонцы, у которых сумма, потраченная на рождественские подарки, составляет 28,66% от расходов (571 евро).
Таллинская городская управа намерена передать парк Таммсааре на баланс учреждения Kadrioru Park, подведомственного Таллинскому коммунальному департаменту, сообщает Раэпресс.
Пропавшая в 60-х годах прошлого столетия после реконструкции таллиннского Балтийского вокзала копия картины Виктора Васнецова "Богатыри" снова вернулась на прежнее место.
На предстоящей неделе синоптики обещают ветреную, дождливую и относительно теплую погоду. В ночь на воскресенье, 25 декабря, когда западные христиане отмечают Рождество, пройдет дождь, в восточной части Эстонии возможен снег.
К концу текущего года все обычные счетчики электрической энергии должны быть заменены на счетчики удаленного считывания, напомнили теленовости на канале ETV+.
Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, заканчивает сезон.
Утром в понедельник дорожные условия на основных шоссе Эстонии были хорошими.
В ноябре этого года на первичный учет в авторегистр был поставлен 3771 легковой автомобиль, из которых 1879 - новые.
Тысячи Санта Клаусов пробежались в субботу по улицам Мадрида, передает "Актуальная камера".
В предрождественский период и во время праздников медики напоминают, что крайне важно сохранить здоровье, а также попытаться избежать переедания и чрезмерного употребления алкоголя.
Рождественская открытка президента Керсти Кальюлайд называется "Maa, mis kõlab kokku" и является тематическим продолжением речи главы государства при вступлении в должность – действуя сообща и внося общий вклад, мы создадим Эстонию, которую мы желаем видеть.
В октябре в столичном районе Кристийне квартиросъемщик после переезда бросил кошку и хомяка. Животные провели в квартире несколько недель без еды, питья и ухода. Благодаря внимательным соседям об этом узнали владелец квартиры и полиция.
Начиная с субботы, 17 декабря, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.
"Пропусти поезд, тебя ждут дома к Рождеству" - информационная кампания с таким девизом стартовала в пятницу, 16 декабря, в Эстонии.
Молодые тигрята в Лондонском зоопарке получили коробки с мясным угощеньем в праздничной обертке.
Горуправа Таллинна сообщила эстонским организациям охраны животных, что в дальнейшем не будет давать разрешения на выступление циркам, где используются дикие животные.
В волости Йыэляхтме Харьюского уезда в среду преступник нанес ножевое ранение мужчине, угнал автомобиль BMW и забрал мобильный телефон потерпевшего.
В этом году адресат "Рождественского благовеста" – нарвский детский центр "Матвейка", в котором проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Центру необходимы специальные тренажеры, с помощью которых неходячие дети получат возможность безопасно и, главное, самостоятельно двигаться, пояснила координатор "Рождественского благовеста" на "Радио 4" Ольга Шубин.
В эфире передачи "Большая лотерейная среда" в среду, 14 декабря, был разыгран джекпот лотереи Bingo Loto в размере 451 775 евро.
Компания Ühisteenused выпустила на улицы Таллинна вторую машину Parkats, автоматически проверяющую парковку. К автомобилю, проверявшему только частные стоянки, добавилось транспортное средство, которое будет следить за парковкой на улицах Таллинна.
Эйфелева башня в Париже закрыта во вторник, 13 декабря, для туристов из-за забастовки персонала, сообщило Общество эксплуатации Эйфелевой башни.
Клуб высшей лиги Швеции "Кальмар" решил не продлевать контракт с нападающим сборной Эстонии по футболу Хенри Аниером (26).
Жители города Пенза обнаружили в мусорном баке полуживого крокодила, но врачам не удалось спасти рептилию, сильно пострадавшую от мороза.
На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 27 человек.
Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Мнение Европейской комиссии, согласно которому правовому государству в Польше якобы угрожает опасность, не обосновано, заявило Министерство иностранных дел Польши.
В Таллинне в церкви Олевисте в четверг, 22 декабря, прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных. Пришедшим также раздали рождественские угощения и подарки.
Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (SDE) утверждает, что до сего времени его не убедили, что намеченные для маленьких сельских магазинов ограничения по продаже алкоголя слишком затратны и сложны.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Государство выделило Нарвской больнице миллион евро на обновление отдела экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе, следует из договора, заключенного между больницей и Министерством социальных дел.
Одобренный правительством в четверг законопроект предусматривает включение в эстонское право директивы ЕС об ограничении использования полиэтиленовых пакетов.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.
Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоится отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.
Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.
На прошлой неделе число заболевших гриппом в Эстонии утроилось, сообщили в Департаменте здоровья. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, но распространение гриппа теперь более широкое.
Во многих провинциях Сирии в среду выпал снег.
Министр культуры Индрек Саар подписал в четверг утром приказ о внесении плотины гидроэлектростанции Линнамяэ на реке Ягала, отметившей в этом году 90-летний юбилей, в список памятников культуры.
Несмотря на решение суда, признавшего законными действия Пыхья-Таллиннской районной управы по переносу пункта обмена шприцев на Палдиское шоссе, этот вопрос утратил актуальность из-за отказа Института развития здоровья финансировать деятельность пункта. Таки образом, возможности менять шприцы в Пыхья-Таллинне временно не будет.
В Кохтла-Ярве в среду, 21 декабря, в районе Ору в одной из квартир из-за пригоревшей еды начался пожар. Дымовой датчик сработал в соседней квартире.
Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, в котором впервые дается определение понятия "стартап" и предусматривается создание экспертной комиссии, которая будет определять, относится ли создаваемое предприятие к этой категории.
Утром в четверг, 22 декабря, в 6:30 в свой первый рейс из порта Рохукюла на остров Хийумаа вышел новый паром компании TS Laevad – Leiger.
От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске к настоящему времени погибли свыше 70 человек, более 30 человек остаются в больницах.
Известный тартуский публицист и член Союза писателей Эстонии Михкель Куннус приговорен к условному заключению за неоднократное нанесение побоев своей спутнице жизни.
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.
Комиссия следователей ООН не смогла определить, кто несет ответственность за обстрел автоколонны с гуманитарным грузом в Сирии в сентябре 2016 года.
Нехватка финансирования Спасательного департамента вынуждает Министерство внутренних дел рассматривать альтернативные модели организации работы спасателей, одним из вариантов которых видится создание смешанных бригад из профессиональных спасателей и волонтеров.
Волости Кайу, Райккюла и Рапла в четверг подпишут договор об объединении, в результате которого будет образована Раплаская волость с населением 13 000 человек.
Правительство в четверг утвердит рабочий план на период до 2019 года, составленный коалицией.
В четверг погоду в Эстонии будет определять юго-восточная периферия обширного циклона.
В среду, 21 декабря, таллиннский "Сельвер" провел ответный матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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