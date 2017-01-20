ФОТО: провалившаяся под лед лисица превратилась в ледяную скульптуру
В Германии в районе Шварцвальда, или Черного леса, одна лисица осмелилась выйти на лед Дуная. В результате она провалилась в воду и превратилась вместе с ней в лед.
Около источника теплой воды лед на реке был очень хрупким, передает menu.err.ee со ссылкой на Luxeburger Wort. Животное провалилось и не смогло выбраться на берег.
Охотник из Тутлингена нашел замерзшую лису и вырезал ее изо льда. Он установил ледяной куб вместе с животным на берегу реки в назидание другим лисицам.
По мнению биологов, лисица могла выйти на тонкий лед из-за сидящих на нем птиц.
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