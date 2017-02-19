"АК+" разбиралась в возможностях искусственного интеллекта

В наш век развития инфотехнологий человечество все чаще интересуют возможности искусственного интеллекта. Например, можно ли управлять компьютером силой мысли? Ответ на этот вопрос помог дать молодой ученый Илья Кузовкин.

В последние годы в средствах массовой информации всё чаще мелькают словосочетания "искусственный интеллект" и "машинное обучение". Этими научными областями, в более широком смысле относящимися к информатике и нейронаукам, в Эстонии занимается не так много людей - исследовательские группы данного профиля есть лишь в Таллиннском и в Тартуском университете, передает в воскресенье, 12 февраля, аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Один из сотрудников тартуского нейронаучного центра - 28-летний Илья Кузовкин. Несколько лет назад, ещё будучи студентом бакалавриата, Илья нашёл на просторах "всемирной паутины" устройство, которое считывает электрические сигналы, рождающиеся в мозге.



"Нашёл я это устройство в Интернете и подумал, нельзя ли как-нибудь его взять и о нём написать бакалаврскую. Выяснилось, что можно и институт даже готов купить его - оно было не очень дорогое. Институт купил, и тема моей работы была о том, возможно ли различить две мысли одного человека - если он думает, например, "влево" и "вправо", можно ли научить компьютер различать - думает он "влево" или "вправо"", - рассказал младший научный сотрудник группы вычислительных нейронаук, докторант Тартуского университета Илья Кузовкин.



Как оказалось, если повторить свою мысль множество раз и позволить компьютеру каждый раз записывать сигнал, а затем проанализировать полученные данные, то задача вполне осуществима. Результаты таких исследований используются в том числе в медицинской сфере.

"Для парализованных пациентов, кто не может шевелить ни глазами, ни мышцами, ничем другим, есть целые программы, есть специальные устройства, которые разрабатываются и продаются для таких пациентов. В результате они могут общаться и коммуницировать с внешним миром. То есть, сначала они проходят какую-то стадию обучения, точно также думают много раз "влево", много раз "вправо", например, и этим они уже могут передавать хотя бы один бит информации, чтобы курсор пополз влево или вправо", - добавил Илья Кузовкин.



Сейчас Илья уже четвертую зиму работает над докторской диссертацией и надеется завершить её в течение этого года. На этом уровне его увлёк другой, более фундаментальный научный вопрос - сходства и различия принципов работы человеческого зрения и компьютерного алгоритма, который, подобно нашему глазу, определяет, что изображено на картинке.



"Есть много-много данных с картинками, эти картинки разбиты на категории и, например, один конкретный набор таких данных содержит тысячу разных категорий. Например, там есть разные типы деревьев или разные породы собак. И люди и уже просто не могут это различать. То есть понятно, что люди могут отличить собаку от дерева, но вот различать между породами уже сложнее. И алгоритм, натренированный на этих данных, на этих картинках, справляется лучше, чем человек - то есть и деревьев от собак он отличает, и собак между собой тоже", - пояснил Илья Кузовкин.



Когда учёные попробовали понять, как именно компьютер различает объекты между собой, то выяснили, что выстраиваемая им нейросеть построена примерно так же, как и человеческий мозг - каждый следующий её слой отвечает за обработку более сложной информации об объекте, начиная от его цвета и заканчивая текстурой и другими мелкими деталями.



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