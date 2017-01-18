Вышедший в Иране из тюрьмы под залог арестант убил шесть человек
По данным полиции, убийство стало местью за предыдущий арест.
Подозреваемый в совершении убийства и выпущенный под залог житель иранского города Эрак убил шесть человек, имеющих отношение к его аресту.
Сначала он зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата.
Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей.
Сейчас полиция разыскивает преступника.
Там нет комментариев. Будьте первым!