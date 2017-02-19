"АК": таллиннцы усомнились в качестве консервов для малоимущих

Раздача консервов из свинины, организованная властями Таллинна, вызывает широкий интерес среди малоимущих, уже розданы тысячи банок. При этом есть и те, кто побаивается принимать консервы в дар, не зная, откуда собственно мясо.

Консервы стали выдавать столичные районные управы малоимущим жителям. Люди не поняли, откуда появились эти консервы и почему их раздают, и искали подвоха, передает в воскресенье, 12 февраля, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

"Эти консервы из государственного резерва. Как и все развитые государства, Эстония имеет свой резерв продуктов. У каждых продуктов есть свой срок годности. И срок годности этих консервов истекает в 2018 году", - заверил руководитель отдела социальной работы Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс.

Консервы сделаны качественно и содержание мяса в них составляет минимум 80% . Правда, мясо действительно происходит из тех регионов, где чисто теоретически оно могло быть заражено свиной чумой.

"Эти консервы сделаны из свинины. Животные были отправлены на убой из третьей зоны африканской чумы свиней. И наша цель тем самым хоть немного помочь пострадавшим от эпидемии свинофермам, поскольку для третьей зоны были установлены ограничения Европейским союзом на экспорт", - сказал советник административного отдела Министерства сельской жизни Свен Яблонски.

По заверениям специалистов, свинина из третьей карантинной зоны африканской свиной чумы не представляет никакой опасности для людей. Вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.

Всего государство выдало свыше 95 тысяч консервов местным самоуправлениям. В Таллинне они уже были переданы нуждающимся жителям районов Кесклинн и Кристийне, и по заверениям сотрудников пищевого банка, нареканий со стороны людей не было.