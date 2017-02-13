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Комиссия Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум, в которой официально признала гомеопатию лженаукой.

"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований", - говорится с документе.

Специалисты РАН отмечают, что такой вывод основан на тщательном анализе публикаций в научных изданиях, отчетах о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах.

Согласно меморандуму, за более чем 200 лет существования гомеопатии неоднократно предпринимались попытки подвести под это направление научную базу, но все они оказались безуспешными, сообщает Би-Би-Си.

Авторы документа предупреждают, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

Гомеопатия - вид альтернативной медицины, основанный на применении сильно разведенных доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у пациентов.