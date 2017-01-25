logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Ученые: дети в первые 5 месяцев жизни навсегда запоминают родной язык

Иллюстративная фоотграфия Фото: Wikimedia Commons
Cегодня 08:59
Рубрика: Разное

Знание родного языка, которое дети получают в первые пять месяцев жизни, никогда не утрачивается, полагают ученые.

Недавно проведенное специалистами из южно-корейского университета исследование показывает, что даже если человек переезжает из страны в страну в раннем возрасте и забывает свой родной язык, он сохраняет глубоко скрытое владение этим языком, передает Би-Би-Си.

В исследовании принимали участие говорящие по-голландски взрослые люди, которые были усыновлены из Южной Кореи. Их возможность произносить слова на корейском сохранилась, хотя самого языка они не знают.

Из этого ученые сделали вывод, что родители должны говорить с младенцами как можно больше с первых дней их жизни.

Руководитель исследования Джиун Чои говорит, что главный вывод исследования в том, что важнейшие языковые навыки ребенок получает в первые месяцы жизни. Эти навыки могут быть восстановлены без дополнительных усилий через многие годы и выявлены в процессе дальнейшего обучения языку. То есть выучить, казалось бы, новый язык такому человеку будет гораздо легче.

Ученые провели языковые тесты среди двух групп голландцев: тех, кто был рожден и вырос в стране, и тех, кого усыновили в младенчестве. Выяснилось, что, несмотря на то, что детей усыновляли в возрасте до шести месяцев, они корректно произносят звуки на незнакомом языке, в отличие от их ровесников – урожденных голландцев, в произношении которых чувствуется влияние голландского языка. Интересно, что ученые не заметили даже тонких различий между произношением тех, кого усыновили в первые месяцы жизни и тех, кого усыновили уже в возрасте полутора лет и старше, когда дети уже учатся говорить.

С точки зрения исследователей это говорит о том, что знание языка носит абстрактный характер, а не зависит от практики.

Джиун Чои считает, что на основании этих данных можно дать родителям практический совет: "Пожалуйста, помните, что изучение языка начинается в самые первые месяцы жизни ребенка, и тогда же закладываются полезные языковые навыки. Старайтесь говорить со своими малышами как можно больше, потому что они поглощают и усваивают то, что вы говорите".

Процесс обретения языка начинается очень рано, еще в то время, когда ребенок все еще находится в утробе матери. К моменту рождения дети уже знают голос матери.

То, что основы речи и понимания на родном языке закладываются в самом раннем детстве, известно достаточно давно. Но то, что овладение родным языком - это абстрактный процесс, ученые раньше не знали.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 17.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны
 foto
Арочный мост в Тарту весной закроют для капитального ремонта
 foto
Сааремааские центристы отказались идти на местные выборы в партийном списке

Зарубежные новости

foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС