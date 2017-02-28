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1 марта на ETV+ в рамках телемоста Таллинн-Рига обсудят проблемы двуязычного образования

Балтийский педсовет: Двуязычное образование и билингвальные дети
Bчера 11:15
Рубрика: Разное

Первого марта в 20:20 на телеканалах ETV+ и LTV7 в прямом эфире политики, лидеры общественного мнения, директора школ, педагоги, родители и ученики двух стран вместе обсудят будущее школьного образования.

Латвия и Эстония 13 лет назад провели схожие реформы системы образования. Сегодня они вновь на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии? Правда ли, что школы в Эстонии могут вернуться к русскому языку, а в Латвии — полностью перейти на государственный?

"Как в Эстонии, так и в Латвии система образования стоит на пороге больших реформ. Последние тесты PISA Организации экономического сотрудничества и развития показали, что Эстония по качеству образования ушла от Латвии далеко вперед, на 28 позиций. А ведь еще 13 лет назад именно Эстония выбрала Латвию как пример для подражания. Будет интересно узнать, как нашим соседям удалось сделать такой скачок", — прокомментировал ведущий LTV7 Алексей Дунда.

В таллиннской студии в дискуссии примут участие:

- вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт
- экономист Райво Варе
- тренер по фигурному катанию Анна Леванди
- психолог Наталья Жукова (Финляндия)
- директор Таллиннского Линнамяэского лицея Сергей Гаранжа
- директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина
- директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар
- специалист по языковому погружению Наталья Мялицина

В рижской студии:

- министр образования Латвии Карлис Шадурскис
- профессор Латвийского университета Андрис Кангро
- бывший министр образования Вячеслав Домбровский
- директор Рижской 72-й средней школы Александр Анзулевич

"У Эстонии и Латвии есть несколько проблем, которые не просто похожи, а практически идентичны. Одна из них — это русскоязычное образование. Есть расхожее мнение, что все люди, представители всех профессий ошибаются, но труднее всего исправлять ошибки учителей и врачей", — отметил ведущий телемоста Андрей Титов.

У всех желающих есть возможность присоединиться к дискуссии между Эстонией и Латвией, зарегистрировавшись в качестве публики телестудии в Таллинне. Для этого необходимо заполнить электронную анкету на портале телеканала или позвонить по телефону 56886396 не позднее 27 февраля 2017.

 

Дина Малова
Редактор

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