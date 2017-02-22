У бельгийского министра украли велосипед на мероприятии в поддержку альтернативного транспорта

Иллюстративная фотография. Фото: Scanpix

Министр транспорта бельгийской Фландрии Бен Вейтс лишился велосипеда во время выступления на мероприятии, на котором он пообещал инвестировать 300 млн евро в новые велосипедные дорожки.

Велосипед был украден с велосипедной стойки у железнодорожного вокзала на юге Брюсселя, сообщила в среду служба новостей Би-би-си.

Кража запертого на замок велосипеда произошла во время выступления Вейтса на мероприятии, где он пообещал инвестировать 300 млн евро в велосипедные дорожки до конца 2019 года в рамках программы развития альтернативного транспорта.

Министру пришлось вызвать к вокзалу автомобиль с водителем. После инцидента Вейтс выразил надежду, что полиция сможет задержать подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения, а также опубликовал в Twitter ссылку на полицейский отчет с обещанием увеличить число патрулей и камер в районе вокзала.

Большинство бельгийцев пользуются автомобильным транспортом для поездок на работу, и загруженность автомобильных дорог в этой стране является одной из самых высоких в Европе.