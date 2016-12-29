ФОТО: в театре "Эстония" появились оригинально украшенные двери
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.
Во многих провинциях Сирии в среду выпал снег.
Благотворительная акция для детей из малоимущих семей прошла в среду, 21 декабря, на Ратушной площади в Таллинне. Организаторы подготовили для ребят маленькие подарки.
Город Отепя в среду, 21 декабря, в 20-й раз стал зимней столицей Эстонии. Титул был передан в 12:44 – именно в это время сегодня в Эстонии наступила астрономическая зима.
Перед Рождеством в магазинах Google и Apple появились мошеннические приложения, которые могут украсть деньги у ничего не подозревающих покупателей и заразить их телефоны вредоносными вирусами, предупредила директор по продукции Tele2 Катрин Арон.
Автор передачи "Владивосток" и лауреат премии года ERR Александр Хоботов рассказал в студии вечерней программы ETV+ "Твой вечер" об экстремальных условиях, в которых снимался проект, о приобретенном опыте, об интересных моментах, которые не попали в эфир, и о планах на будущее.
По результатам приуроченного к рождеству международного исследования Christmas Barometer 2016, проведенного Ferratum Group, выяснилось, что больше всего денег на рождественские подарки тратят немцы – 30,58% от семейного нетто-дохода, на третьем месте находятся эстонцы, у которых сумма, потраченная на рождественские подарки, составляет 28,66% от расходов (571 евро).
Таллинская городская управа намерена передать парк Таммсааре на баланс учреждения Kadrioru Park, подведомственного Таллинскому коммунальному департаменту, сообщает Раэпресс.
Пропавшая в 60-х годах прошлого столетия после реконструкции таллиннского Балтийского вокзала копия картины Виктора Васнецова "Богатыри" снова вернулась на прежнее место.
На предстоящей неделе синоптики обещают ветреную, дождливую и относительно теплую погоду. В ночь на воскресенье, 25 декабря, когда западные христиане отмечают Рождество, пройдет дождь, в восточной части Эстонии возможен снег.
К концу текущего года все обычные счетчики электрической энергии должны быть заменены на счетчики удаленного считывания, напомнили теленовости на канале ETV+.
Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, заканчивает сезон.
Утром в понедельник дорожные условия на основных шоссе Эстонии были хорошими.
В ноябре этого года на первичный учет в авторегистр был поставлен 3771 легковой автомобиль, из которых 1879 - новые.
Тысячи Санта Клаусов пробежались в субботу по улицам Мадрида, передает "Актуальная камера".
В предрождественский период и во время праздников медики напоминают, что крайне важно сохранить здоровье, а также попытаться избежать переедания и чрезмерного употребления алкоголя.
Рождественская открытка президента Керсти Кальюлайд называется "Maa, mis kõlab kokku" и является тематическим продолжением речи главы государства при вступлении в должность – действуя сообща и внося общий вклад, мы создадим Эстонию, которую мы желаем видеть.
В октябре в столичном районе Кристийне квартиросъемщик после переезда бросил кошку и хомяка. Животные провели в квартире несколько недель без еды, питья и ухода. Благодаря внимательным соседям об этом узнали владелец квартиры и полиция.
Начиная с субботы, 17 декабря, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.
"Пропусти поезд, тебя ждут дома к Рождеству" - информационная кампания с таким девизом стартовала в пятницу, 16 декабря, в Эстонии.
Молодые тигрята в Лондонском зоопарке получили коробки с мясным угощеньем в праздничной обертке.
Горуправа Таллинна сообщила эстонским организациям охраны животных, что в дальнейшем не будет давать разрешения на выступление циркам, где используются дикие животные.
В волости Йыэляхтме Харьюского уезда в среду преступник нанес ножевое ранение мужчине, угнал автомобиль BMW и забрал мобильный телефон потерпевшего.
В этом году адресат "Рождественского благовеста" – нарвский детский центр "Матвейка", в котором проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Центру необходимы специальные тренажеры, с помощью которых неходячие дети получат возможность безопасно и, главное, самостоятельно двигаться, пояснила координатор "Рождественского благовеста" на "Радио 4" Ольга Шубин.
В эфире передачи "Большая лотерейная среда" в среду, 14 декабря, был разыгран джекпот лотереи Bingo Loto в размере 451 775 евро.
Компания Ühisteenused выпустила на улицы Таллинна вторую машину Parkats, автоматически проверяющую парковку. К автомобилю, проверявшему только частные стоянки, добавилось транспортное средство, которое будет следить за парковкой на улицах Таллинна.
Эйфелева башня в Париже закрыта во вторник, 13 декабря, для туристов из-за забастовки персонала, сообщило Общество эксплуатации Эйфелевой башни.
На своем заседании в среду, 14 декабря, мэрия Таллинна планирует одобрить предложение оппозиционного депутата горсобрания Яака Юске об открытии в столице памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам.
На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 27 человек.
Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Мнение Европейской комиссии, согласно которому правовому государству в Польше якобы угрожает опасность, не обосновано, заявило Министерство иностранных дел Польши.
В Таллинне в церкви Олевисте в четверг, 22 декабря, прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных. Пришедшим также раздали рождественские угощения и подарки.
Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (SDE) утверждает, что до сего времени его не убедили, что намеченные для маленьких сельских магазинов ограничения по продаже алкоголя слишком затратны и сложны.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Государство выделило Нарвской больнице миллион евро на обновление отдела экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе, следует из договора, заключенного между больницей и Министерством социальных дел.
Одобренный правительством в четверг законопроект предусматривает включение в эстонское право директивы ЕС об ограничении использования полиэтиленовых пакетов.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.
Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоится отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.
Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.
На прошлой неделе число заболевших гриппом в Эстонии утроилось, сообщили в Департаменте здоровья. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, но распространение гриппа теперь более широкое.
Во многих провинциях Сирии в среду выпал снег.
Министр культуры Индрек Саар подписал в четверг утром приказ о внесении плотины гидроэлектростанции Линнамяэ на реке Ягала, отметившей в этом году 90-летний юбилей, в список памятников культуры.
Несмотря на решение суда, признавшего законными действия Пыхья-Таллиннской районной управы по переносу пункта обмена шприцев на Палдиское шоссе, этот вопрос утратил актуальность из-за отказа Института развития здоровья финансировать деятельность пункта. Таки образом, возможности менять шприцы в Пыхья-Таллинне временно не будет.
В Кохтла-Ярве в среду, 21 декабря, в районе Ору в одной из квартир из-за пригоревшей еды начался пожар. Дымовой датчик сработал в соседней квартире.
Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, в котором впервые дается определение понятия "стартап" и предусматривается создание экспертной комиссии, которая будет определять, относится ли создаваемое предприятие к этой категории.
Утром в четверг, 22 декабря, в 6:30 в свой первый рейс из порта Рохукюла на остров Хийумаа вышел новый паром компании TS Laevad – Leiger.
От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске к настоящему времени погибли свыше 70 человек, более 30 человек остаются в больницах.
Известный тартуский публицист и член Союза писателей Эстонии Михкель Куннус приговорен к условному заключению за неоднократное нанесение побоев своей спутнице жизни.
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.
Комиссия следователей ООН не смогла определить, кто несет ответственность за обстрел автоколонны с гуманитарным грузом в Сирии в сентябре 2016 года.
Нехватка финансирования Спасательного департамента вынуждает Министерство внутренних дел рассматривать альтернативные модели организации работы спасателей, одним из вариантов которых видится создание смешанных бригад из профессиональных спасателей и волонтеров.
Волости Кайу, Райккюла и Рапла в четверг подпишут договор об объединении, в результате которого будет образована Раплаская волость с населением 13 000 человек.
Правительство в четверг утвердит рабочий план на период до 2019 года, составленный коалицией.
В четверг погоду в Эстонии будет определять юго-восточная периферия обширного циклона.
В среду, 21 декабря, таллиннский "Сельвер" провел ответный матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
На официальном сайте Эстонского олимпийского комитета завершилось голосование по выбору лучших спортсменов, тренера и команды уходящего 2016 года.
Благотворительная акция для детей из малоимущих семей прошла в среду, 21 декабря, на Ратушной площади в Таллинне. Организаторы подготовили для ребят маленькие подарки.
Там нет комментариев. Будьте первым!