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В Рийгикогу сформировали группу в поддержку электронной Эстонии

Танель Талве. Юло Йозинг/ERR
Cегодня 19:59
Рубрика: Разное

В понедельник, 16 января, 14 депутатов образовали парламентскую группу в поддержку э-Эстонии, чтобы дать толчок развитию инфотехнологий в стране.

"Эстония известна в мире как успешное э-государство, однако, в последнее время наше развитие несколько застопорилось, и многие дела стоят на месте. Наша цель вдохнуть жизнь в э-Эстонию и наполнить ее содержанием. Этим мы собираемся заняться в тесном сотрудничестве с министром предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало и экспертами", - сказал председатель группы, социал-демкорат Танель Талве.

"Потенциал для развития находится, например, в сферах образования, э-услуг, экономики и энергетики. Депутаты хотят помочь найти новые решения", - добавил он.

По словам Талве, первым делом группа вместе с экспертами должна определить конкретные цели и задачи, которые реально выполнить хотя бы в течение двух лет.

"Выбор вызовов широк. Один из ключевых вызовов – разобраться, как при помощи инфотехнологий увеличить эффективность экономики и улучшить благосостояние людей", - добавил Талве.

Вице-председателем группы в поддержку э-Эстонии стал реформист Калле Паллинг. В группу также вошли Йоко Алендер из Партии реформ, Андрес Аммас и Кюллики Кюбарсепп из Свободной партии, Эрки Сависаар от центристов, Хенн Пыллуаас из EKRE, Андрес Метсоя от IRL, а также Ивари Падар, Яанус Марранди, Кальви Кыва, Хельмен Кютт, Тоомас Юргенстейн и Барби Пилвре из Социал-демократической партии.

Сергей Михайлов
Редактор

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