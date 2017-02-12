Парламентарий Ивари Падар оштрафован на 42 евро за превышение скорости

Ивари Падар (в центре) превысил скорость. Фото: ERR

Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства, социал-демократ Ивари Падар в конце декабря был оштрафован за превышение максимальной допустимой скорости по меньшей мере на 14 километров в час.

Согласно решению Департамента полиции и погранохраны, 28 декабря прошлого года Падар был оштрафован на участке шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа, где максимально разрешенная скорость равна 50 км/ч, сообщил в воскресенье, 5 февраля, портал Delfi.

Падар превысил разрешенную скорость поблизости от Пылтсамаа по меньшей мере на 14 км/ч.

Сумма штрафа составляет 42 евро.