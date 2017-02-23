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Департамент окружающей среды просит не мешать новорожденным тюленям

Тюлененок. Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Bчера 12:43
Источник: BNS
Рубрика: Разное

В связи с начавшимся периодом появления потомства у тюленей департамент окружающей среды напоминает, что мешать тюленям опасно, поскольку защищающие тюленят самки могут напасть на человека.

В период рождения тюлени предпочитают чистый холодный снег, но в теплую погоду им приходится лежать бок о бок на грязной и влажной поверхности, сказал советник отдела охраны природы департамента Роланд Мюйр. "В грязных условиях им легче заболеть, крупные особи могут нечаянно проползти по маленьким, поэтому смертность детенышей может быть высокой. Тем важнее, чтобы люди не нарушали покой выбравшихся на берег тюленей и позволили им спокойно набираться сил и расти".

Тюлени с белой младенческой шерстью рождаются со второй половины февраля до середины марта. "В холодные зимы, когда море покрывается льдом, детеныша родить проще. А в теплые годы приходится мириться с природой и искать дальний край льда или островок, где можно спокойно родить детенышей. В то же время, суша подходит только серым тюленям. А находящиеся под угрозой вымирания кольчатые тюлени могут рожать потомство только на льду".

При рождении серый тюлень весит 11-12 кг, но во время кормления он быстро растет и набирает до двух килограммов в день. Это связано с крайне высокой, примерно 50%-й жирностью тюленьего молока. Кормление длится три недели, после этого молодые тюлени должны справляться сами. Весной их ждут спаривание и линька, а летом — ловля рыбы и пополнение жировых запасов.

Из трех обитающих в Балтийском море видов тюленей в Эстонии проживают серый и кольчатый тюлень. Изредка заплывает и обыкновенный тюлень, обитающий в южной части Балтийского моря, Южной Швеции и Датских проливах. Весной эстонские тюлени линяют, сидя на камнях, а летом плавают в море, чтобы к зиме набрать приличный запас жира и подготовиться к предстоящему зимой размножению.

Проанализировав данные об охоте, ученые установили, что около ста лет назад в Балтийском море было 80 000-100 000 серых тюленей. Интенсивная охота и загрязненность моря к семидесятым годам сократили численность вида всего до 5-7%. Сейчас численность серого тюленя восстанавливается, популяция из 30 000 особей растет на 5-6% в год.

Дина Малова
Редактор

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