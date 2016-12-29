На площади Вабадузе пройдет новогодний концерт и фейерверк

В центре Таллинна жители и гости столицы встречают 2016 год. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.

В 23:00 на сцену выйдет ансамбль Cartoon. Наступление 2017 года будет отмечено 10-минутным салютом. Праздник продолжит DJ Эркки Сарапуу.

Старейшина района Кесклинн Алар Няэме отметил, что свою пиротехнику и бутылки следует оставить дома, чтобы все прошло безопасно.

Для обеспечения безопасности дорожное движение на бульваре Каарли во всех направлениях будет закрыто с 23:30 до 00:30. Также в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.