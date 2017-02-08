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Maxima все больше переходит на кассы самообслуживания

Касса самообслуживания в тартуском супермаркете Maxima XX. Фото: Maxima Eesti.
Cегодня 13:26
Рубрика: Разное

В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.

"На сегодняшний день кассы самообслуживания установлены в каждом третьем магазине. Этим летом мы планируем установить их еще в 10 магазинах", - рассказала "Радио 4" директор по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец.

"Мы видим, что интерес к этим кассам становится все выше и постепенно переходим на такую систему, когда, например, первый или даже два первых часа работы магазина, а также один-два последних часа будут использоваться только кассы самообслуживания", - добавила Любобратец.

"Безусловно, мы понимаем, что традиционные кассы никуда не исчезнут. У магазина нет никаких намерений от них отказываться. Они останутся до тех пор, пока у покупателей есть желание ими пользоваться", - уточнила директор по связям с общественностью.

Генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас отметил открытость посетителей магазина к технологическим нововведениям: "Эстонские покупатели очень хорошо приняли кассы самообслуживания. В магазинах, где предлагается такой способ оплаты покупок, кассами самообслуживания пользуется в среднем четверть покупателей. В некоторых магазинах через кассы самообслуживания оплачивается половина всех совершаемых покупок", - подчеркнул он.

"Кассы самообслуживания способствуют значительно более эффективной организации повседневной работы магазинов, поскольку позволяют направлять больше работников в торговый зал", - добавил генеральный директор.

Сегодня в торговых сетях Эстонии есть две разные системы самостоятельной оплаты покупки. Одна из них — система со сканерами, которая используется в магазинах Coop и Selver. В этом случае товары сканируются в торговом зале. В сетях розничной торговли Maxima и Rimi товары сканируются на конечном этапе в специальной зоне с кассами самообслуживания.

Кассы самообслуживания в магазинах Maxima впервые были установлены в конце 2014 года. Первой такой способ оформления покупки стала использовать торговая сеть Selver в 2011 году.

Дина Малова
Редактор

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