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В Отепя 4 февраля стартует международный банный марафон

Банный марафон в Отепя
Bчера 18:19
Рубрика: Разное

На юге Эстонии в Отепя 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.

Каждый год банный марафон собирает около тысячи участников и несколько тысяч болельщиков. Согласно правилам соревнования, зарегистрированные команды, состоящие из четырех человек, должны посетить максимальное количество бань за шесть часов, выбирая оптимальный маршрут по специальным картам для ориентирования.

Все участники команды должны провести в каждой парилке не менее трех минут. Есть возможность заработать дополнительные очки – за купание в прорубях, бочках, обливание ледяной водой и участие в других развлечениях.

Победителей среди женских и мужских команд, сумевших посетить все сауны за минимально короткий срок, выберет жребий. А участники, в свою очередь, выберут самую лучшую баню.

В прошлом году в Европейском банном чемпионате приняли участие 217 команд из разных стран – Эстонии, России, Латвии, Литвы, Греции, Франции, Германии и Великобритании. Победители 2016 года прошли марафонскую дистанцию саун и бань (более 20 парилок) – за 2 часа 55 минут.

Артур Тооман
Редактор

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