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Поврежденная штормом радарная антенна разбила иллюминатор на круизном судне Romantika

Паромы Tallink (на первом плане Romantika). Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:38
Рубрика: Разное

Шторм повредил радарную антенну в носовой части круизного судна Romantika, который следует из Стокгольма в Ригу. В результате разбился один из носовых иллюминаторов, что привело к попаданию воды в помещения на шестой палубе, а также в несколько кают на пятой палубе.

Повреждения взяты под контроль и опасности для пассажиров и судна не представляют, судно продолжает следовать в Ригу, сообщила в четверг, 12 января, пресс-служба компании Tallink.

Инцидент произошел в четверг примерно в 3:40.

Носовой иллюминатор шестой палубы выходит в задние помещения бара Tango, которые и получили наибольшие повреждения водой. Немного воды попало с шестой палубы на пятую, в расположенные там каюты. Всем пассажирам этих кают были предоставлены новые каюты. Количество воды, попавшей на судно через разбитый иллюминатор, в данный момент не представляет никакой опасности ни пассажирам, ни судну, сообщили в пресс-службе.

Ситуация находится под контролем, а в зоне инцидента испытываются безопасные способы закрыть иллюминатор. На судне находится 277 пассажиров и 178 членов команды.

По решению капитана, судно вышло из порта Стокгольма на четыре часа позже запланированного, чтобы переждать пик шторма.

Обстоятельства инцидента схожи с аналогичным случаем, который произошел на судне Victoria I в декабре 2015 года. После этого радарная мачта построенного по тому же проекту судна Romantika была переустановлена в более защищенное место в носовой части корабля, но это не помогло избежать инцидента.

Судно Romantika было построено в 2002 году в Финляндии, а на линию Рига-Стокгольм вернулось 12 декабря прошлого года. Судно принимает на борт до 2500 пассажиров.

Андрей Крашевский
Редактор

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