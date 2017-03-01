Департамент статистики обновил сайт о популярных в Эстонии именах

Иллюстративная фотография. Фото: Sander Ilvest/Scapix

Департамент статистики дополнил приложение о популярных в Эстонии именах данными за прошлый год. Сайт был открыт в преддверии Дня матери в 2016 году.

Теперь можно получить информацию о том, насколько популярно в Эстонии ваше имя, в каком регионе проживает больше всего тезок, какой средний возраст у людей с таким же именем в стране и так далее, по состоянию на 1 января 2017 года.

Наиболее популярными именами для девочек в 2011-2016 году были София и Мария, а для мальчиков – Ровин и Расмус.

Проверить популярность своего имени можно здесь.