Департамент статистики обновил сайт о популярных в Эстонии именах
Департамент статистики дополнил приложение о популярных в Эстонии именах данными за прошлый год. Сайт был открыт в преддверии Дня матери в 2016 году.
Теперь можно получить информацию о том, насколько популярно в Эстонии ваше имя, в каком регионе проживает больше всего тезок, какой средний возраст у людей с таким же именем в стране и так далее, по состоянию на 1 января 2017 года.
Наиболее популярными именами для девочек в 2011-2016 году были София и Мария, а для мальчиков – Ровин и Расмус.
Проверить популярность своего имени можно здесь.
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