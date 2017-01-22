Тартуские любители лыж отметили Всемирный день снега

Всемирный день снега отмечали 15 января в центрах зимнего спорта по всему миру, в том числе и в Эстонии. В Тарту более сотни любителей лыжных видов спорта собрались в парке Тяхтвере.

Об этом сообщила "Актуальная камера", отметив, что на лыжные трассы парка Тяхтвере сегодня вышли сотни любителей и профессионалов самых разных возрастов.

По случаю Всемирного дня снега всю необходимую экипировку им выдавали бесплатно.

По словам организаторов мероприятия, недостатка в юных спортсменах эстонский лыжный спорт сейчас не испытывает.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Всемирный день снега отмечается под эгидой Международной федерации лыжного спорта. По данным организации, праздничные мероприятия проходят в воскресенье, 15 января, в 46 странах.