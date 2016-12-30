В русской школе Пярну прошла традиционная благотворительная ярмарка

Традиционно в канун Рождества в пярнуской школе Таммсааре - бывшей русской гимназии - проходит благотворительная ярмарка. В этом году она стала юбилейной - пятой по счету.

За все эти годы ребята и их родители собрали и передали на благие цели более шести тысяч евро, сообщает "Актуальная камера".

На время ярмарки актовый школьный зал превращается в настоящий город мастеров. Каждый класс предлагает вкусные и красивые товары. Покупателей - предостаточно. Все - от учащихся младших классов до старшеклассников - стараются внести свой вклад в благотворительность.

По словам завуча Кристины Моисеенко, за эти годы собранные средства были переданы в том числе детскому отделению местной больницы, детям с ограниченными возможностями, приюту для животных.

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