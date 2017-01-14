На следующей неделе морозы отступят, на западе Эстонии возможны дожди

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На следующей неделе на островах и западном побережье Эстонии температура воздуха поднимется до плюсовой, будет идти мокрый снег, а на островах снегопады сменятся дождем, сообщили в Институте метеорологии и гидрологии.

В ночь воскресенье пройдут снегопады, днем будет преимущественно без осадков. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха в Западной Эстонии – от -2 до -7, на побережье до +1, на востоке страны – от -7 до -12. Днем будет от -2 до +2, в центральной и восточной части – около -5 градусов.

В понедельник местами пройдет снег, мокрый снег, а на островах возможны дожди. Опасность гололеда! К вечеру ветер усилится. Температура воздуха – от -2 до +2, в континентальной части – от -2 до -6, днем – от -4 до +1 градуса.

Во вторник местами пройдет снег, мокрый снег, в западной части возможен дождь. Температура воздуха в Западной Эстонии – от -1 до +2, в Восточной – от -2 до -7, днем начнет падать. Если влияние области высокого давления будет сильнее, то на востоке температура упадет до -10 градусов.

В среду преимущественно на островах и побережье пройдет снег и мокрый снег. Ветер сильный, южный. Температура воздуха ночью – от -1 до -4 градусов, на материковой части – от -6 до -11, днем – от -2 до -8 градусов.

В четверг возможна метель. На островах возможен дождь. Опасность гололеда! Температура воздуха ночью на островах и западном побережье – от -1 до +3, на материке – от -2 до -8, днем – от -2 до +3, на востоке страны – от -2 до -6 градусов.

В пятницу снег, метель, на островах – дождь. Днем ветер усилится. Температура воздуха – от -3 до 0, на островах до +2 градусов.