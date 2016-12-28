Отепя стал зимней столицей Эстонии

Город Отепя в среду, 21 декабря, в 20-й раз стал зимней столицей Эстонии. Титул был передан в 12:44 – именно в это время сегодня в Эстонии наступила астрономическая зима.

То обстоятельство, что на улице по-прежнему нет снега, а температура держится выше нулевой отметки, не помешало жителям Отепя отметить принятие традиционного титула зимней столицы, передает "Актуальная камера". На центральной площади города уже в полдень стартовали танцы под музыку ансамблей из Эстонии и России, а вечером праздничный день продолжится концертом в местном центре культуры.