ФОТО: в Таллиннском детском зоопарке – беби-бум

В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.