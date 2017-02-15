ФОТО: в Таллиннском детском зоопарке – беби-бум
В Таллиннском детском зоопарке настоящий беби-бум: на свет появилось 12 козлят.
Детский зоопарк, которому в прошлом году исполнилось 25 лет, опубликовал милые фотографии козочек.
В Таллиннском детском зоопарке настоящий беби-бум: на свет появилось 12 козлят.
Детский зоопарк, которому в прошлом году исполнилось 25 лет, опубликовал милые фотографии козочек.
В Таллиннском детском зоопарке настоящий беби-бум: на свет появилось 12 козлят.
В Таллиннской телебашне планируются масштабные обновления, инвестиции составят 1,6 млн евро. Будут созданы новомодный парк аттракционов под открытым небом, тропа приключений Zip-Line, пересекающая древнюю долину реки Пирита, и новая постоянная выставка с игровыми элементами на смотровой площадке, знакомящая с образом электронной Эстонии.
Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы и ветеринарная клиника Pet City провели первый в Эстонии совместный для людей и животных донорский день, передает "Актуальная камера".
В помещении музея планируются не только экскурсии, но и школьные уроки по истории и культуре Древнего Египта, передает "Актуальная камера".
Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" при поддержке столичных властей пройдет в Таллинне 8 апреля. Эстонская столица примет в ней участие уже в пятый раз.
В Таллиннский вытрезвитель в январе доставили 483 человека.
Комиссия Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум, в которой официально признала гомеопатию лженаукой.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства, социал-демократ Ивари Падар в конце декабря был оштрафован за превышение максимальной допустимой скорости по меньшей мере на 14 километров в час.
Легендарная певица, кавалер ордена Британской империи леди Вера Линн объявила о выходе нового диска 17 марта - за три дня до ее столетнего юбилея. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новый музыкальный диск.
В местечке Колкья на берегу Чудского озера в предстоящие выходные пройдут веселые заезды на финских санках - Kolkja Kelk 2017.
На юге Эстонии в Отепя 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.
Средняя температура воздуха в январе была -2,1 градуса, что на 1,4 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -3,5 градуса.
Старый дуб у "Русалки", который в народе прозвали дубом Рейди теэ, может стать "Деревом года" в Европе. С сегодняшнего дня можно выбрать лучшее европейское дерево, передали утренние теленовости ETV+.
В январе следователи If Kindlustus раскрыли 10 случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном они касались договоров, заключенных задним числом после появления проблем со здоровьем у питомца.
В таллиннском кафе "Пушкин" с 12 февраля по 12 марта в седьмой раз пройдет гастрономическое мероприятие "Фестиваль пельменей". В кафе можно будет попробовать пельмени с редкими и необычными начинками, которые специально разрабатываются и меняются каждый год. Все пельмени лепятся вручную поварами кафе.
В 2018 году страны Балтии планируют выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию независимости Латвии, Литвы и Эстонии, сообщила пресс-служба Банка Латвии.
Отбытие нового высокоскоростного судна Megastar в 7:30 из Таллинна в Хельсинки второе утро подряд было отложено на час: на этот раз это произошло из-за проблем со здоровьем у пассажира.
В здании бывшего завода по строительству подводных лодок Ноблесснера в Таллинне к 2019 году появится первый в Северной Европе центр виртуальной реальности.
Увеличение объема осадков может привести к вымыванию химикатов из почвы, что, в свою очередь, может вызвать рост бактерий в водоемах.
Победительница конкурса "Мисс Вселенная" — 24-летняя студент-медик из Лилля Ирис Миттенар. Она обыграла 85 красивейших женщин мира на престижном конкурсе красоты, проходившем в столице Филиппин — Маниле.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
В Чили не утихают сильные лесные пожары, которые стали самыми масштабными за всю историю страны.
Участница "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет опытный мужчина. Она также прогнозирует возвращение Эдгара Сависаара в большую политику.
Во французском Лионе завершился престижный кулинарный конкурс Bocuse d’Or. Главный приз достался команде американского повара Мэтью Питерса.
В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.
Школьники Эстонии особенно любят макароны, меньше всего в своем обеденном меню они хотят видеть лазанью, выяснилось из последнего исследования удовлетворенности школьным питанием, проведенного организатором школьного питания Daily.
В последние годы много говорят о том, что различные Е-добавки могут быть причастны к возникновению серьезных недугов - вплоть до диабета и рака. Так ли страшен черт, как его малюют, и все ли Е-добавки одинаково вредны? Выяснял автор и ведущий рубрики "Зеленая среда" Максим Галанин.
Морской музей в Летной гавани в Таллинне будет закрыт с 30 января по 27 февраля в связи с ремонтными работами.
Финляндия находится в области антициклона, его юго-восточная периферия будет определять погоду в Эстонии, передает "Актуальная камера".
Британские депутаты отвергли предложение провести повторный референдум о членства страны в Евросоюзе. С такой инициативой выступила партия Либеральные демократы, предложив соответствующую поправку к законопроекту о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Исследования воздуха Кохтла-Ярве дало неожиданные результаты: основными источниками загрязнений являются полукоксовые терриконы. Также пока не найдено решения, которое поможет очистить городской воздух от зловония, передает "Актуальная камера".
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов президента Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье Liberty в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.
Дискриминация по языковому и национальному признаку на эстонском рынке труда - таков неутешительный результат анализа, проведенного Институтом Балтийских исследований. Аналитики утверждают, что за последние 15 лет уровень безработицы среди неэстонцев стабильно растёт, а русскоязычную молодёжь все реже видно в аудиториях университетов, передает "Актуальная камера".
В Таллиннском детском зоопарке настоящий беби-бум: на свет появилось 12 козлят.
Новый виток политического кризиса в Нарва-Йыэсуу - оппозиция выбрала собственного председателя горсобрания. В ситуации двоевластия в курортном городе разбирался корреспондент "Актуальной камеры".
В двух подгруппах играют восемь европейских команд. В эти минуты проходит поединок сборной Эстонии с командой Сербии. Анетт Контавейт встречается с Ниной Стоянович, передает "Актуальная камера".
В Таллиннской телебашне планируются масштабные обновления, инвестиции составят 1,6 млн евро. Будут созданы новомодный парк аттракционов под открытым небом, тропа приключений Zip-Line, пересекающая древнюю долину реки Пирита, и новая постоянная выставка с игровыми элементами на смотровой площадке, знакомящая с образом электронной Эстонии.
Эстонский голкипер Артур Котенко подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.
Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.
Из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481, свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года.
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) сегодня получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО "Ancers" ферме "Бунчи" в Саласписском крае, где содержится около 10 000 животных.
Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии. Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы могут активизироваться в разгар председательства нашей страны в Евросоюзе, передает "Актуальная камера".
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил подчиненным о строгом режиме экономии, что вызвало недовольство части сотрудников. Адлас и вице-мэр Мерике Мартинсон, отвечающая за сферу здравоохранения в столице, заверяют, что для пациентов изменения не несут никаких рисков.
Последний оставшийся на свободе член группы "Шалтай-Болтай" назвал свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.
Министерство обороны и Силы обороны должны уделять больше внимания участию жителей страны в военных сборах, и прилагать усилия для уменьшения случаев прерывания срочной службы - к такому выводу пришел Госконтроль, передает "Актуальная камера".
Рийгикогу принял поправки к закону об организации услуг в сфере здравоохранения, согласно которому все новорожденные отныне будут сразу же определяться в список пациентов семейного врача матери ребенка.
Опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, хотя в большей части регионов Европы она остается высокой, говорится в обнародованном в среду рапорте Департамента информации "Эстония в международной среде безопасности в 2017 году", в котором описаны угрозы для эстонского государства.
Совет Пярнуской больницы в среду выслушал разъяснения членов правления больницы в связи с недавними скандалами и образовал для их расследования рабочую группу в составе председателя совета и членов комиссии по аудиту; по мере необходимости к работе будет привлекаться внутренний контролер Пярнуской горуправы.
Ленинский районный суд города Киров признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищениях по делу компании "Кировлес", и приговорил их к лишению свободы срок пять лет и четыре года, соответственно.
В январе 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 284 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, а портал etvpluss.ee посетили 79 000 уникальных пользователей, что меньше показателя за декабрь на 28 000 и 17 000 соответственно.
В расположенном в Кадриорге историческом здании, в котором на протяжении многих лет находились разные учреждения, осенью откроется детский сад. Здание будет отремонтировано и через галерею соединено с построенным рядом новым зданием.
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон награжден государственной наградой Франции - орденом Почетного легиона офицерской степени.
В связи с морозами в Эстонии производство электроэнергии достигло наивысшего показателя этой зимы, однако пока остается ниже максимального показателя потребления за все время.
Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.
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