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В этом году акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля  

"Тотальный диктант" в Таллинне прошел в ледовом холле "Тондираба". Фото: Ханна Самосон/ERR
Cегодня 14:59
Рубрика: Разное

Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" при поддержке столичных властей пройдет в Таллинне 8 апреля. Эстонская столица примет в ней участие уже в пятый раз.

Второй год подряд "Тотальный диктант" пройдет на одной из самых вместительных площадок столицы – в ледовом холле "Тондираба", сообщает Раэпресс.

"В прошлом году мы побили рекорд по числу участников среди городов за пределами России: 2300 жителей Таллинна в едином потоке проверили свое владение русским языком, - напомнил вице-мэр Михаил Кылварт. – "Тотальный диктант", без сомнения, одно из самых ожидаемых городских мероприятий, создающее особое чувство причастности к большому общему делу".

Со 2 по 4 февраля в Новосибирском государственном университете прошла ежегодная конференция организаторов и экспертов "Тотального диктанта", на которую съехались более 200 организаторов проекта из 11 стран. Среди участников были и представители Таллинского организационного комитета акции.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, "Тотальный диктант" сейчас охватил уже 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста числа координаторов, экспертов диктанта, а, следовательно, и самой акции.

Подготовиться к диктанту жителям Таллинна помогут ставшие традиционными курсы "Русский по субботам". Информация о регистрации, месте и времени проведения будет опубликована позже.

Организаторы пока не раскрывают, кто зачитает диктант для таллиннской публики. В прошлом году текст таллинцам зачитал известный российский актер Леонид Ярмольник.

В 2016 году "Тотальный диктант" написали по всему миру 146 000 человек, из которых только 1% получил "пятерку". Авторами текстов диктанта в разные годы были Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие писатели.

"Тотальный диктант" — бесплатная ежегодная образовательная акция, которая позволяет всем желающим проверить уровень своей грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Сергей Михайлов
Редактор

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