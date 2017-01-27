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В Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве международный день объятий отметят молодежным флешмобом

Video
Алексей Фёдоров
Cегодня 21:51
Рубрика: Разное

Завтра во всем мире будут отмечать один из самых необычных и добрых праздников - Международный день объятий. Этот день традиционно отмечают в Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве молодежным флешмобом, передает "Актуальная камера".

Современные психологи доказали, что объятия чрезвычайно полезны для человека - они благотворно влияют на его психику, настроение и самочувствие. Психологи отмечают, что каждому человеку необходимо обниматься минимум четыре раза в день, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот уже несколько лет объятия становятся неотъемлемой частью учебного процесса в Ярвеской русской гимназии. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже совсем незнакомого человека.

"Обнимаемся дома. Вообще-то международный день объятий завтра, но завтра в школе никак, поэтому мы сделали его сегодня. Завтра будем обниматься с родственниками, а сегодня вот с друзьями", - рассказал ученик Ярвеской русской гимназии Алексей Герасимов.

Ученица Ярвеской русской гимназии Александра Ивченкова объяснила, что для школьников означают обнимашки. "Это тактильные объятия, что-то милое, что сближает. Для меня лично это означает доверие к человеку. Незнакомого человека, наверное, не смогу обнять. Обнимаю только своих".

Сегодня обнять можно было не только одноклассника, но и любого учителя. Это тот день, когда обнять можно и директора, а руководителю школы пообщаться с детьми.

"В современном мире технологий, в современном мире скоростей и движения, когда родители много работают у детей не хватает времени, чтобы общаться в живую, не говоря уже про тактильные ощущения. Мне кажется, что сейчас не только детям, но и взрослым не хватает этого реального общения, реальных объятий", - считает и.о. директора Ярвеской русской гимназии Светлана Владимирова.

Надежда Берсенёва
Редактор

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