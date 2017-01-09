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В 2017 году исследователи будут искать экзопланеты

Вид космоса ERR
Cегодня 20:01
Рубрика: Разное

Космос все больше и больше притягивает внимание землян. Европейское космическое агенство запустит проект "Хеопс" по поиску экзопланет, аналогичной миссией займется в новом году и НАСА. Американцы и европейцы продолжат изучать планеты солнечной системы, а китайцы планируют освоить Луну.

Исследователи и инженеры Европейского космического агентства в этом году запускают проект CHEOPS. Его миссия – поистине циклопическая и по своему масштабу может тягаться с величиной пирамиды Хеопса.

Это – космический телескоп, предназначенный для поиска и изучения экзопланет. Наблюдение будет вестись транзитным методом. Разрабатывается CHEOPS в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства , которая называется Cosmic Vision, сообщает euronews.

НАСА тоже будет искать экзопланеты. Это миссия TESS ( так называется космический телескоп, разработанный Массачусетским технологическим институтом в рамках Малых исследовательских программ НАСА).

Предполагается, что TESS будет проводить в течение двух лет обзор всего неба с целью изучения и обнаружения ранее не известных транзитных экзопланет около ярких звёзд.

НАСА и Европейское космическое агентство продолжат совместную научно-исследовательскую миссию Кассини-Гюйгенс.

Орбитальная станция "Кассини" – первый искусственный спутник Сатурна. Автоматическая станция "Гюйгенс" — первый космический аппарат, который совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе.

И это миссия Juno. Это уже второй проект в рамках программы "Новые рубежи". Выход аппарата на полярную орбиту газового гиганта произошёл 5 июля 2016 года. Целью миссии является изучение гравитационного и магнитного полей Юпитера, а также проверка гипотезы о наличии у планеты твёрдого ядра. Аппарат также будет заниматься исследованием атмосферы планеты, в том числе и определением содержания в ней воды и аммиака, а также построением карты ветров. Juno продолжит изучение районов южного и северного полюсов Юпитера, начатое еще “Пионером-11” более сорока лет назад.

На космической арене сталкиваются не только научные интересы. Ожидается состязание в сфере бизнеса. “Боинг” ответит, как сообщается, одному из своих конкурентов, SpaceX. Первый беспилотный полет должен совершить Starliner CST-100, летательный аппарат, который станет космическим дебютом корпорации. Starliner CST-100 был создан в рамках программы развития коммерческих пилотируемых кораблей с помощью и поддержкой НАСА.

SpaceX, тем не менее, не желает уступать, и, как свидетельствуют планы корпорации, первый испытательный полет с семью астронавтами на борту должен состояться уже в мае этого года. Dragon V2 должен будет отправиться на МКС.

А Китай предполагает, что научно-технического потенциала у Поднебесной империи достаточно, чтобы в текущем году отправить миссию на Луну.

Артур Тооман
Редактор

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